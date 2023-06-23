Самые эффективные средства избавления от слизней на дачном участке

Соль и сода активно используются садоводами-огородниками при ликвидации слизней, но с этими продуктами следует быть осторожными, чтобы не навредить самим растениям.

Пивная ловушка - еще один способ "обмануть" вредителей. В этом случае нужно выбирать продукт, который действительно содержит дрожжи.

Яичная скорлупа, которую сильно измельчили, по мнению многих дачников, ранит беспозвоночных.

Идет в ход и медная лента, которая при взаимодействии со слизью вызывает электрический удар.

Использование шерстяных шариков из овечьей шерсти для избавления от улиток и слизней считается действенным способом.

Мульча из сосновой коры, шишек и сосновых иголок мешает проходу вредителей.