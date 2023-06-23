Дачный эксперт составил перечень мер, необходимых для подготовки комфортных грядок в теплице

Сначала надо оценить почву на уровень кислотности и содержания питательных элементов. После этого добавить все необходимые вещества для улучшения плодородия земли.

Можно воспользоваться компостом, перепревшим навозом, торфяным мхом.

Уберите с земли все сорняки, личинки вредителей. Почву лучше обеззаразить перед формированием грядок.

Установите при возможности оборудование для капельного полива, увлажнители воздуха. Обеспечьте хороший дренаж почвы.

Проведите мульчирование на грядках, можно взять солому, древесную щепку, опилки.

Она удержит почву влажной, сохранит в ней питательные вещества, поддержит тепло, остановит рост сорняков.

Повесьте термометры и гигрометры, которые будут показывать уровень тепла и влажности в теплице.

Теперь можно посеять семена или посадить рассаду, соблюдая свои требования для каждой культуры.

Позаботьтесь о вентиляционных отверстиях, в теплицу должен постоянно поступать свежий воздух. Так можно также контролировать влажность.