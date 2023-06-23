Что произойдет, если не поливать клубнику после сбора урожая: печальный опыт дачников

Поливать грядку с клубникой в этот период необходимо как минимум раз в 2 недели, а в засушливую погоду даже чаще.
И это еще не все. После сбора урожая нужно прополоть грядки, отделить усы для посадки, а ненужные отростки отрезать.
После удаления сорняков землю нужно разрыхлить, клубнику окучить, сухие и поврежденные части растений обрезать.
Потребуется и подкормка, состоящая из 10 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия.
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