Что произойдет, если не поливать клубнику после сбора урожая: печальный опыт дачников

Поливать грядку с клубникой в этот период необходимо как минимум раз в 2 недели, а в засушливую погоду даже чаще.

И это еще не все. После сбора урожая нужно прополоть грядки, отделить усы для посадки, а ненужные отростки отрезать.

После удаления сорняков землю нужно разрыхлить, клубнику окучить, сухие и поврежденные части растений обрезать.

Потребуется и подкормка, состоящая из 10 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры, 10 г хлористого калия.