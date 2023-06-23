Нужно ли выкапывать луковицы после цветения тюльпанов: ответ дачного эксперта

Если есть желание каждый год любоваться крупными и крепкими цветами, луковицы придется выкапывать.

При этом стоит учитывать, что красные сорта тюльпаном могут сохранять декоративность несколько лет подряд даже без выкапывания.

Но остальные виды будут постепенно вырождаться, их цветы начнут заметно мельчать, а со временем и вовсе пропадут.

Со второго года начинается рост мелких луковиц вокруг материнской. Они не дают ей выпускать красивые цветы, но и сами пока на это не способны.

Это создает риск не только слабого цветения, но и заболеваний растений, поэтому луковицы тюльпанов лучше выкапывать ежегодно.