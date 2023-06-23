Древесная зола может вызвать вершинную гниль помидоров

Это заболевание развивается не только из-за перепадов температур, но и при недостатке или плохом усвоении кальция растениями.

Древесная зола содержит большое количество калия, который препятствует нормальному усвоению кальция и магния томатами.

Дефицит кальция вызывает вершинную гниль, а магния – негативно влияет на листья растения и может оказаться очень опасным.

Для снижения усвоения калия и активного поступления кальция и магния в растения можно использовать азотные удобрения.