Дачный эксперт научил выращиванию ароматной сочной айвы: советы на заметку садоводам

Айва должна расти на ровных участках, пологих склонах, лучше всего себя чувствует на южной открытой стороне дачного дома. Для комфорта айве нужны свет и влага.

Однако она достаточно вынослива и стойко терпит засуху, жару, избыток влаги. Корешки растения расположены у поверхности.

Отличным местом для выращивания станет почва с неглубоким расположением грунтовых вод.

Подходит для кустарника питательный суглинистый грунт. Если посадите на песчаную почву, добавьте чернозем или суглинок в лунку.

Глинистая почва должна разбавляться песком. Лунку копаем очень просторную, растение любит свободу.

Поливаем до 5 раз за весь сезон. Молодым растениям воды нужно больше и чаще.

Первый раз поливаем айву, которая уже плодоносит, перед цветением, второй - когда начинается цветение, третий - после отмирания лишних завязей, четвертый - при росте побегов, пятый, когда идет созревание плодов.

Удобрять айву надо только через год после высадки. В это время в приствольную зону вносим компост, удобрение с калием, суперфосфатом - весной.

В летний период подкармливаем аммиачной селитрой, коровяком.