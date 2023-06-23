Дачный эксперт научил выращиванию ароматной сочной айвы: советы на заметку садоводам

18:32 2023-06-23

Айва - очень специфический фрукт, с невероятным ароматом и особенным терпким вкусом. Полезный, питательный, незаменимый в заготовках и разных блюдах. Как разводить растение на даче, рассказал эксперт.

Айва должна расти на ровных участках, пологих склонах, лучше всего себя чувствует на южной открытой стороне дачного дома. Для комфорта айве нужны свет и влага.

Однако она достаточно вынослива и стойко терпит засуху, жару, избыток влаги. Корешки растения расположены у поверхности.

Отличным местом для выращивания станет почва с неглубоким расположением грунтовых вод.

Подходит для кустарника питательный суглинистый грунт. Если посадите на песчаную почву, добавьте чернозем или суглинок в лунку.

Глинистая почва должна разбавляться песком. Лунку копаем очень просторную, растение любит свободу.

Поливаем до 5 раз за весь сезон. Молодым растениям воды нужно больше и чаще.

Первый раз поливаем айву, которая уже плодоносит, перед цветением, второй - когда начинается цветение, третий - после отмирания лишних завязей, четвертый - при росте побегов, пятый, когда идет созревание плодов.

Удобрять айву надо только через год после высадки. В это время в приствольную зону вносим компост, удобрение с калием, суперфосфатом - весной.

В летний период подкармливаем аммиачной селитрой, коровяком.

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