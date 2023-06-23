Как получить гигантский урожай яблок: секретное правило четырех поливов

Поливать дерево часто и понемногу бесполезно, это не обеспечит хорошего урожая сладких и сочных плодов.

Существует специальное правило четырех поливов, которое позволяет собирать отличные яблоки ведрами.

Речь идет о четырех поливах за весь сезон. Первый нужен при набухании почек, второй – через 2 недели после начала цветения, третий – за 2 недели до сбора урожая.

Четвертый раз яблоню нужно полить осенью. Количество воды во всех случаях зависит от возраста дерева. Молодым растениям нужно по 5 ведер, взрослым – по 15.