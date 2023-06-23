Три этапа подкормки лука в июле для получения крупных головок

При появлении всходов используются азотные удобрения, а через пару недель нужны уже другие вещества – калий и фосфор.

На этой стадии необходимо растворить в 10 л воды 60 г суперфосфата, по 30 г хлористого калия и селитры.

Когда луковица становится размером с грецкий орех, выполняется третья подкормка гранулированным суперфосфатом.

В 10-литровом ведре воды растворяют 40 г удобрения и поливают полученным раствором грядки с луком.