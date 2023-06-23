Знающий садовод раскрыл секреты улучшения тяжелой глинистой почвы на дачном участке

Посмотрите, что можно сделать, чтобы улучшить состав глинистой почвы, сделав ее более комфортной для жизни растений.
Опытные садоводы советуют добавлять в такую почву песок, полезная структура от этого не изменится, при этом текстура станет лучше.
Добавьте в тяжелую почву навоз, перегной, она станет более рыхлой, легкой и еще более плодородной.
Глинистая почва с небольшими добавками станет лучшей почвой для выращивания любых растений - она питательная и хорошо держит влагу.
Нужно перекопать почву вместе с добавленной органикой, чтобы вещества тщательно перемешались с земляными пластами. Можно использовать лопату или садовую технику для этих целей.
После того как вы улучшили состав глинистой почвы, можно смело приступать к высадке огородных культур: урожай будет отменный.
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