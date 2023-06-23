Пустоцветы на помидорах: какие ошибки в уходе допустил садовод

Почему так происходит, что томаты дают пустоцвет, объяснил дачный эксперт.

Томаты очень остро реагируют на перепады температуры. Особенно чувствительны они в фазу цветения.

Когда наблюдается экстремально высокая или низкая температура, репродуктивный процесс нарушается на фоне стресса.

Резкие колебания влажности воздуха тоже приводят к пустоцветам. Также причина может быть скрыта в слабых поливах или переувлажнении томатов. За этим дачник должен следить тщательно.

Из-за высокой влажности пыльца становится нежизнеспособной и плохо прилипает к женским репродуктивным участкам растения.

Если опыление было недостаточным, тоже могут появиться пустые цветки.

Для переноса пыльцы привлекайте на участок насекомых-опылителей или помогайте растениям сами с помощью кисточки, например.

Нехватка питательных элементов - еще одна причина формирования пустоцветов. Это решаем внесением подходящих удобрений.

Сильный стресс, пережитый растением, может заставить его сбросить цветы или дать пустоцветы. Например, это может быть заболевание, нападение вредителей, пересадка, перепады погоды.

Кроме того, надо правильно выбирать сорт томата. Он должен быть устойчив к стрессам. Тогда риск появления пустоцвета минимален.