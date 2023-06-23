Удобрение для яблони в начале лета, которое никак нельзя пропустить

В первый летний месяц важно подкормить деревца, посаженные 2-3 года назад, так как почва под ними уже не содержит много питательных веществ.

Подойдет перепревший навоз или компост, распределенный около ствола яблони.

Именно в начале лета дереву нужны силы для формирования плодов. Если игнорировать это правило, то урожай вряд ли обрадует.

Состав для подкормки готовят на основе борной кислоты (5 гр. на большое ведро воды), используя его для опрыскивания культуры.

Данное средство поможет избежать грибка в дождливое лето.

Также дачники рекомендуют применять для яблонь еще один супер-состав. Необходима 1/10 ведра коровьего навоза, 2 стакана золы и по 2 столовых ложки суперфосфата и калимагнезии. Компоненты смешивают и заливают водой, после чего средством поливают дерево (1 ведро на яблоню).

Раствор вносят вокруг ствола, а не в одно место.

Обратите внимание, что перед тем, как подкармливать растение, нужно хорошо его полить чистой водой.