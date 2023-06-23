3 - 4 кг картофеля с куста возможно собрать, если применить при выращивании овоща 2 способа

Первый способ подойдёт тем, кто выращивает картофель только для себя (не на продажу в огромных количествах). Нужно приготовить жидкую подкормку из травяного и дрожжевого настоя.

На 200 л воды нужно 3 ведра травы и 5 упаковок сухих дрожжей. Настаивать средство необходимо в течение 5 - 7 дней, а перед использованием добавить 5 столовых ложек гумата калия.

Второй способ заключается в том, что под каждый куст необходимо насыпать 2 чайных ложки нитрофоски, в составе которой находятся все необходимые компоненты для подкормки.

Можно выбрать один из предложенных способов, а можно и тот, и другой, избрав самый эффективный из них.