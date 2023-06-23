Огородный эксперт дал советы о том, как правильно вносить в почву кальций

Чтобы понять, хватает ли в почве кальция, можно провести специальный лабораторный анализ.

Если вы уверены, что землю нужно дополнить этим недостающим элементом, тогда берите на заметку советы эксперта.

Вносите кальций из покупных препаратов в виде спрея. Это очень удобно, к тому же растения потребляют этот компонент чаще всего через листья, а не через корни.

Добавьте в грунт известь, он повысит уровень РН, раскисляя посадочный участок.

Древесная зола, полученная от листовых растений, тоже будет кстати.

Она понижает кислотность, но менее эффективно, по сравнению с известью.

В почву для насыщения ее кальцием можно вносить муку из морепродуктов. Эта добавка будет медленно растворяться, постепенно отдавая полезные вещества земле.

Костная мука часто используется садоводами для повышения уровня РН. Но она тоже плохо растворяется, быстрого действия не будет.

Однако мука очень полезна для роста корнеплодов и луковиц.

Скорлупа яиц - богатый источник кальция, добавьте ее в компост, чтобы сделать его еще питательнее.