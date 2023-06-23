Фанаты собрались на могиле Шатунова, чтобы отдать дань памяти в годовщину смерти исполнителя

21:08 2023-06-23

Сегодня, 23 июня 2023 года, исполнился ровно год с кончины кумира целого поколения, солиста легендарной группы "Ласковый май" Юрия Шатунова.

На улице идет дождь, а у могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище Москвы толпятся люди.

Конечно, на месте захоронения кумира куча белых роз, поэтому его видно издалека.

Поклонники певца плачут, кто-то подносит букеты с цветами, кто-то мягкие игрушки и плакаты, а кто-то венки с надписью из белых роз: "Легенда".

Люди делают снимки, общаются, поют любимые композиции. Среди присутствующих на кладбище есть и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина.

Артистка заметила, что популярную песню "Белые розы" из репертуара "Ласкового мая" каждый пел про себя.

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