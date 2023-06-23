Фанаты собрались на могиле Шатунова, чтобы отдать дань памяти в годовщину смерти исполнителя

На улице идет дождь, а у могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище Москвы толпятся люди.

Конечно, на месте захоронения кумира куча белых роз, поэтому его видно издалека.

Поклонники певца плачут, кто-то подносит букеты с цветами, кто-то мягкие игрушки и плакаты, а кто-то венки с надписью из белых роз: "Легенда".

Люди делают снимки, общаются, поют любимые композиции. Среди присутствующих на кладбище есть и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина.

Артистка заметила, что популярную песню "Белые розы" из репертуара "Ласкового мая" каждый пел про себя.