Фанаты собрались на могиле Шатунова, чтобы отдать дань памяти в годовщину смерти исполнителя

На улице идет дождь, а у могилы Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище Москвы толпятся люди.
Конечно, на месте захоронения кумира куча белых роз, поэтому его видно издалека.
Поклонники певца плачут, кто-то подносит букеты с цветами, кто-то мягкие игрушки и плакаты, а кто-то венки с надписью из белых роз: "Легенда".
Люди делают снимки, общаются, поют любимые композиции. Среди присутствующих на кладбище есть и бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина.
Артистка заметила, что популярную песню "Белые розы" из репертуара "Ласкового мая" каждый пел про себя.
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