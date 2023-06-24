Специалист по садоводству объяснил, в чем преимущества прививки растений

Прививку в садоводстве применяют очень давно, мера актуальна и сегодня, в ее плюсах разбираемся вместе с экспертом.

В результате прививки можно придать растению необходимые качества: выносливость в стрессовых ситуациях, устойчивость к болезням или вредителям.

Привитое растение наследует важные свойства от привоя другого растения с хорошими характеристиками.

После прививки улучшается рос и здоровье растений. Привитое растение-подвой использует силу и мощь крепкой корневой системы растения-привоя.

В процессе прививки можно сочетать подвои с привоями, хорошо адаптированными к суровому климату, повышая тем самым выносливость прививаемого растения.

Точно так же можно улучшить плодоношение одного растения за счет другого. У подвоя плоды делаются крупнее, вкуснее, обретают другие полезные характеристики.

У привитого растения в целом повышается урожайность.