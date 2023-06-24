Дачный эксперт рассказал о типичных ошибках при посадке винограда на даче

Сажать виноград надо в местах, где много света, хорошая вентиляция, дренированная почва.

Высаженный в тени, на тяжелой плотной почве, он будет плохо расти и медленно развиваться, часто болеть и даст скудный урожай.

Если вы посадили лозы очень близко друг к другу, им будет тесно, растениям придется бороться за питание, влагу, свет. Поэтому расти они будут вяло, и вид у них будет болезненный.

Тут надо найти золотую середину. Если рассадите виноградник на большое расстояние, за ним трудно будет осуществлять полноценный уход, это тоже надо учитывать.

Перед посадкой лозы надо приготовить почву. Изначально находим возможность определить кислотность, содержание органики, питательных элементов в грунте.

После тщательного анализа корректируем все недостатки, чтобы растение потом чувствовало себя хорошо. Не забываем обеспечить качественный дренаж.

Из-за некачественной установки системы поддержки виноградные лозы будут путаться, расти беспорядочно, ухудшая вентиляцию посадок, начнут болеть.

Идеальный вариант - шпалерная система, которая подойдет именно вашим сортам растений.

Не забываем проводить предупреждающие меры против болезней и вредителей, иначе сами создадим угрозу потери урожая.