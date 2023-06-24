Кроты поселились на участке: опытные дачники поделились лайфхаком простого избавления от грызуна

Как бороться с кротами на участке? Дачники со стажем поделились очень простыми советами. В частности, они рекомендуют подсыпать черный перец в их норки. И туда же следом влить состав, приготовленный из 1 ст.л. корицы, 3 зубчиков чеснока и 1 л воды.

Кротам такой "обед" точно не понравится, и они быстро убегут с огорода. К слову, для растений такой состав очень даже полезен и питателен.

Еще один вариант - развесить на участке на колышках погремушки из бутылок. Грызуны имеют плохое зрение, но хороший слух и обоняние, потому шум для них будет невыносим, и они покинут территорию.

Зная о его чувствительности к запахам, можно воспользоваться этим и в целях борьбы. Для этого затолкать в норы тряпки, пропитанные керосином, нашатырем либо ацетоном.

Он также убежит от запаха кофе, тухлых яиц, испорченной рыбы, касторового масла.

Можно также применить ловушки. В таких целях раскопать кротовый холмик, чтобы вкопать туда ведро или трехлитровую банку под горизонтальным тоннелем, который к ней ведет. Сверху прикрыть конструкцию доской или куском шифера, чтобы крот не оказался на свету.

На дно емкости насыпать немного земли, бросить туда же пару червяков, чтобы кроту было на что польстится. А когда грызун в ловушку попадет - достать его оттуда и вынести куда подальше.