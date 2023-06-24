Живая мульча: что это такое и как с ее помощью увеличить урожай в разы

К живой мульче предъявляются конкретные требования: используемые в таком качестве растения должны быть низкорослыми, в идеале - стелющимися видами.

Живая мульча не должна конкурировать с культурными растениями за воду и питание, потому акцент надо сделать на растения, у которых небольшая корневая система. Какие растения можно использовать в таком качестве?

Горчица

Белая горчица - быстрорастущее растение, обладающее бактерицидными свойствами. Корни этого растения подавляют развитие патогенной микрофлоры. Но есть и минус: горчица обладает сильной аллелопатией, и выделения ее корней подавляют рост других растений.

Самую большую пользу она принесет как сидерат, если ее срезать в момент бутонизации до уровня земли. Почву при этом перекапывать не надо: корни горчицы будут служить питанием для почвенных микроорганизмов, почва будет насыщаться кислородом и влагой.

Базилик

Отличный вариант живой мульчи в теплице - базилик. Базилик - один из лучших партнеров для помидоров. Эфирные масла, выделяющие базилик, заметно улучшают вкус томатов.

Но за этим растением надо следить. Как только базилик соберется зацветать, зеленые побеги надо обрезать, оставив лишь небольшие пасынки. Таким образом будет сдерживаться рост базилика.

Чабер

Чабер - близкий родственник чабреца. В средних широтах он не зимует, потому выращивается как однолетнее растение. Чабер дает вертикальные побеги небольшой высоты (14-40 см).

Чабер выделяет полезные эфирные масла: тимол, обладающий противогрибковыми свойствами, и карвакрол, имеющий бактерицидные свойства.

Клевер

Нередко в качестве мульчи используют и клевер. Ее сажают в междурядьях лука, чеснока и многих других овощных культур. Она уберегает гряды от сорняков и способствует лучшему росту растений.