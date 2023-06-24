Дачный эксперт рассказал о народном рецепте для подкормки капусты и защиты от вредителей

Рассказываем про народную биодобавку "два в одном", которая служит подкормкой и при этом помогает бороться с вредителями.

Это средство известно с давних времен, им активно пользовались дачники старшего поколения.

Состав готовится на основе молочной сыворотки.

Молочные бактерии, которые входят в состав этого кисломолочного продукта, оберегают листву и землю на грядке от патогенной грибковой инфекции.

Средство используется для проведения опрыскиваний.

Составляющие компоненты: сыворотка молочная - 500 мл, хозяйственное мыло 1 ст. л., йод - 10 капель. Все это размешивается в пяти литрах обычной воды.

Применяются опрыскивания для обработки против вредителей и для подкормки капусты, также нужно разбрызгивать средство непосредственно на почву. Частота обработок - раз в 10 дней.