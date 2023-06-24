Пустоцветы на баклажанах: знатоки объяснили причину их обилия и дали советы, как исправить ситуацию

Если баклажаны зацвели, но долгожданных плодов все нет и нет, значит, - на растении обилие пустоцвета. Почему так бывает и что делать?

Избыток влаги

Цветы этой культуры имеют довольно тяжелую пыльцу. Если пыльца к тому же ещё и напитается влагой, тогда не сможет покинуть цветок. Из-за отсутствия опыления как раз и происходит опадение завязи. Соответственно, надо сократить поливы.

Избыток азота

Схожий результат дает и излишек азота: баклажан цветет, однако при этом завязей не дает: цветы просто опадают. Решить проблему просто - не надо применять азотные удобрения.

Нехватка бора

Чтобы подкормить культуру этим компонентом, надо приготовить раствор на основе бора. Для этого 5 гр. борной кислоты надо растворить в 10 л воды, и полученным раствором обильно полить растение под корень, а также сверху по листве.

Чтобы получить крупные плоды, надо оставлять лишь самые крупные бутоны. Кроме того, необходимо регулировать и число побегов. Оптимально всего оставить на кусте баклажана 3-4 побега.