Знающий огородник подсказал, чем обработать картошку, чтобы жуки обходили ее стороной

Среди многочисленных советов, касающихся борьбы с колорадским жуком и более или менее действенных, возьмите на заметку еще один способ.

Он гарантированно прогонит вредителя с картофельных посадок.

Суть этого метода в использовании запахов, которые отпугивают колорадского жука. Так, паразиту не нравится аромат золы, полученной после сжигания березы и хвойных деревьев.

Можно посыпать золой между рядами картофеля, чтобы преградить путь жукам. Сделайте это во время цветения. Золой также обсыпают кусты с такой же защитной целью.

Процедуру проводим утром по росе или после дождя. Влажные листья лучше удержат золу на себе.

Обработать картофельные кусты золой нужно минимум три раза за лето. Метод, конечно, по эффективности и быстроте действия уступает сильным химикатам.

Но зато вам удастся вырастить экологически чистый урожай.

Обработки золой чередуем с опрыскиваниями раствором на основе горчицы.

Готовим раствор так: на 10 л воды вносим стакан горчичного порошка, 100 мл уксуса 9%.