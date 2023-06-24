Зачем в жару стучать по макушке томатов: эксперты считают, что такая мера повысит урожайность

Дачные эксперты на личном опыте выработали агротехнологии, способные повысить урожайность томатов даже не в самых благополучных условиях.

К примеру, что касается полива, то они рекомендуют окучивать кусты томатов и поливать их в междурядья, а не под корень, но - очень щедро. При такой форме полива верхушка холмика останется сухой, к корням будет беспрепятственно поступать воздух.

Вода не размоет возле них землю, и корням не придется тратить силы, дабы «притянуть» к себе грунт.

У ранних тепличных сортов надо оставить лишь первый пасынок, который вырос под первой кистью. Верхний, который зацвел, но не плодоносит, надо удалить. Из двух оставшихся стволов сформировать куст с 4-5 ярусами помидоров.

В жаркое лето томаты в теплице завязываются хуже. Потому, чтобы ускорить опыление, надо просто аккуратно постучать по стеблям растений.

В период бутонизации или начале цветения и плодоношения для повышения урожайности надо подкормить растение раствором гумата калия под корень. Для этого 10 мл вещества растворить в 10 л воды. Полить из расчета 1,5 л на 1 кв.м.