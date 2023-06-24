Что делать с малиной после сбора урожая, чтобы в следующем году ягод было больше

Правильно выбранная подкормка поможет кустам восстановиться, перезимовать без потерь, чтобы хорошо плодоносить в следующем году.

Лучшим удобрением в этот период будет сульфат калия. Необходимо растворить 1 ст.л. препарата в 10 л воды и полить растения либо внести добавку в сухом виде.

Можно использовать и натуральную подкормку – древесную золу. Ее также растворяют в воде или рассыпают на землю под кустами в сухом виде.

После уборки урожая нужно также поливать малинник, рыхлить почву. Желательно замульчировать ее, чтобы предотвратить потери влаги.