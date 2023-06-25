Что делать с ирисами после цветения, чтобы дали пышные цветы в следующем году

Для этого необходимо отломать стебли, на которых были цветы, у самой земли. Это позволит растению начать накапливать вещества для следующего цветения.
Нужно убрать все поврежденные и заболевшие листья, чтобы не создавать условий для размножения бактерий.
Землю вокруг растений следует прополоть, полить и разрыхлить, чтобы сорняки не отбирали питание у ирисов.
В качестве подкормки в этот период используются составы с калием и фосфором. Кусты, которые растут на одном месте более 4 лет, нужно пересадить.
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