Простая подкормка продлит плодоношение кабачков до самых заморозков

В процессе роста пригодятся органические удобрения, а также гуматы, амофоск и, древесная зола.

Но главное удобрение, которое продлевает плодоношение кабачков, готовят из нескольких простых ингредиентов.

Для приготовления раствора нужно смешать 2 г борной кислоты, 30 капель йода, 1 ст.л. любого комплексного удобрения и 10 л воды.

Борную кислоту необходимо предварительно растворить в небольшом количестве теплой воды. Полученный состав используется для опрыскивания кабачков в июле.