Простая подкормка продлит плодоношение кабачков до самых заморозков

В процессе роста пригодятся органические удобрения, а также гуматы, амофоск и, древесная зола.
Но главное удобрение, которое продлевает плодоношение кабачков, готовят из нескольких простых ингредиентов.
Для приготовления раствора нужно смешать 2 г борной кислоты, 30 капель йода, 1 ст.л. любого комплексного удобрения и 10 л воды.
Борную кислоту необходимо предварительно растворить в небольшом количестве теплой воды. Полученный состав используется для опрыскивания кабачков в июле.
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