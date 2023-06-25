Ромашка, лук и цитрусовый настой: самые необычные способы выгнать тлю с огорода

Дачники, которые не признают использования химии на своих огородах, знают хитрые рецепты натуральных средств.

Можно залить стакан сухой аптечной ромашки литром горячей воды, настоять одну ночь и опрыскать растения.

Другой вариант – положить 100 г апельсиновых корок в емкость с 1 л воды и настоять 72 часа, а затем использовать настой для опрыскивания.

Средство против тли можно приготовить из лука. Небольшую головку нужно измельчить, залить литром воды, настоять несколько часов и обработать растения.