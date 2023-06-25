Огородник со стажем назвал удобрение, от которого черная смородина созреет в два раза быстрее

Совет простой: для получения быстрого урожая воспользуйтесь привычным компостом или перегноем.

Они запускают ускоренный рост растения, насыщая его всем необходимым, и, конечно, приведут к раннему урожаю.

Уложите пласт органики в приствольный круг в объеме 2-3 кг на куст и ждите отменного быстрого урожая.

Предлагаем еще несколько вариантов с аналогичным действием.

Калийное удобрение всегда ведет к более ускоренному вызреванию плодов. Берем сульфат калия - 30 г на куст, можно калимагнезию - 40 г на куст.

Еще одна подкормка - с фосфором. Ягоды не только быстро созреют, но и будут сочными, крупными, сладкими.

Выбираем что-то одно - фосфоритную муку, костную муку, суперфосфат, добавляем по инструкции.

Комплексный вариант минерального удобрения - отличный выбор дачника. Там есть все, что нужно смородине, чтобы росла сильной, здоровой, хорошо плодоносила.

Например, берем нитроаммофоску.

Некоторые дачники предлагают поступать так: смешать органическое удобрение с минеральным и подкормить смесью черную смородину в ожидании плодоношения.

Такая подзарядка точно даст свой результат незамедлительно.