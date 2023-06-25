Если подкормить садовую землянику дрожжами, то урожай буквально «попрет»

Обильный урожай садовой земляники предопределен не только плодородным сортом и хорошей погодой. Для этой ягоды еще очень важна правильная подкормка.

При недостатке питания и микроэлементов ягод будет мало. Исправить ситуацию помогут обычные дрожжи.

Дрожжи содержат массу питательных веществ, которые хорошо усваиваются садовой земляникой. В их составе содержатся такие элементы, как медь, железо и магний.

Кроме того, они укрепляют иммунитет растений, помогают им избежать болезней, справляться с вредителями. Под влиянием дрожжей ягоды становятся крупнее, увеличивается количество завязей на всех кустиках.

Еще один плюс дрожжей - они хорошо совмещаются с другими подкормками, например, золой и травяным настоем.

Чтобы приготовить дрожжевое удобрение, нужно 200 г дрожжей для хлебопечения растворить в 3 литрах теплой воды. После настаивания смеси в теплом месте в течение 2-3 часов необходимо разбавить ее 5 литрами теплой воды и обильно полить ею каждый ягодный кустик.

Подкормки обязательно следует проводить в теплую погоду. В прохладное время этого делать не рекомендуется, так как не будет никакой пользы.