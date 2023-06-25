Цветовод со стажем перечислил 3 действия, которые продлевают цветение астры

Как продлить цветение астр на максимально долгий срок, рассказал опытный цветовод.

Помните, астрам по вкусу суглинистая почва, на ней цветы будут расти сильными и здоровыми и продемонстрируют пышное долгое цветение.

Что касается перегноя, его капризницы астры не любят. Не удобряйте клумбы таким удобрением, чтобы не испортить их цветущий вид.

Полив должен продолжаться постоянно на протяжение всего сезона. Особенно жарким сухим летом.

Подкормки тоже являются обязательным условием роскошного цветения. Удобряйте цветы в самом раннем периоде вегетации. Продолжайте вносить подкормки в июне и в июле.

Не пренебрегайте рыхлением. Процедура должна проводиться регулярно. Она позволяет насыщать корни растения кислородом.

Делайте это после каждого полива и повторяйте после каждого внесения удобрений.

При соблюдении всех стандартных рекомендаций по уходу, вы будете видеть свои астры цветущими до глубокой осени.