Яичная скорлупа - лучшее природное удобрение для многих растений

Яичная скорлупа состоит из карбоната кальция, а также содержит фосфор, цинк, железо, магний и калий. На подкормку из нее очень хорошо реагируют многие культуры: морковь, салат, картофель, лук, томаты, баклажаны, перцы, смородина и вишня.

"Не любят" ее растения, нуждающиеся в кислой почве, которым вреден переизбыток кальция. Это капуста, огурцы, шпинат и фасоль, а из ягод - клубника.

Хранить высушенную скорлупу можно в прохладном месте целый год. Технология ее заготовки очень проста.

Для начала нужно хорошенько вымыть все яичные скорлупки. Потом постараться удалить из них внутренние пленки и тщательно высушить, разложив куски на бумаге на двое суток в сухом месте, после чего измельчить в порошок.

Есть еще один быстрый вариант - просушить скорлупки в духовке в течение 10-15 минут при температуре 180 градусов Цельсия.

Скорлупки от отварных яиц принесут мало пользы в качестве подкормки. Но их можно использовать как мульчу для грядок.

Лучше всего усваивается растениями скорлупа, смолотая в порошок. Это можно сделать в кофемолке, ступке или в мясорубке.

Для приготовления настоя нужно использовать порошок из скорлупы 5 яиц на 1 литр кипятка. Такое средство настаивается неделю, каждый день его нужно тщательно перемешивать, а затем можно поливать им растения.

Чтобы усилить всхожесть, порошок из скорлупок добавляется в землю при посеве посадочного материала. А для понижения кислотности почвы нужно заделывать его в землю (примерно 250 г на один квадратный метр).

Тяжелую землю поможет разрыхлить крупномолотая скорлупа - она действует так же, как перлит.

От грибковых заболеваний, например, черной ножки, растения спасет яичная скорлупа, внесенная в посадочные лунки.

Если закопать между саженцами смесь скорлупы с растительным маслом, то на грядках не будет медведки. А если рассыпать крупномолотый порошок вокруг салата, то к нему не смогут приблизиться улитки и слизни.