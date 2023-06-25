Опытный огородник рассказал, как поступить, если чеснок на даче вырождается

Как быть, если вы заметили измельчание чесночных зубков? Такой признак указывает на вырождение растения.

Нужно принимать меры. Потому что урожай год от года будет ухудшаться.

Как обычно высаживает чеснок дачник? Выбирает из урожая крупные зубки и пускает их на посадку.

Но постепенно при таком способе отбора семенного материала в зубках накапливаются болезни, которые ослабляют растение и ухудшают качество новых плодов.

Выхода два. Можно купить другие семена, которые неизвестно как себя поведут при посадке. Это в любом случае риск и эксперимент.

Второй вариант более приемлемый. Нужно заняться омоложением своего же родного чеснока, применяя способ посадки бульбочками.

В каждой стрелке чеснока созревает много семян, вам хватит 2-3 стрелки. Собирать бульбочки можно, когда стрелка выпрямится и ее оболочка начнет растрескиваться.

Высевать чеснок бульбочками нужно в конце сентября.