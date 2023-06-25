Клубнику можно выращивать круглый год по голландской технологии
14:48 2023-06-25
Этот метод позволяет получать ароматную ягоду не только в теплицах, но даже на балконе и в квартире.
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14:27
Марта Фролова
Исследование показало, что четырехдневная рабочая неделя полезна для здоровья, но не для благосостояния
Четырехдневная рабочая неделя улучшает здоровье сотрудников во многих отношениях: от снижения тревожности и стресса до улучшения сна и увеличения времени для физических упражнений.
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11:59
Храмова Оксана
Опытный огородник рассказал, как поступить, если чеснок на даче вырождается
Грядку под чеснок отводит на своем участке каждый заядлый дачник. Без него многие блюда потеряют свою пикантность и остроту. С выращиванием проблем нет, но со временем головки начинают мельчать, наводя уныние на садовода.
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