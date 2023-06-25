Клубнику можно выращивать круглый год по голландской технологии

Опытный огородник рассказал, как поступить, если чеснок на даче вырождается

Грядку под чеснок отводит на своем участке каждый заядлый дачник. Без него многие блюда потеряют свою пикантность и остроту. С выращиванием проблем нет, но со временем головки начинают мельчать, наводя уныние на садовода.