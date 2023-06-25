Безнитратная подкормка: почему важно обеспечить ею томаты в июне

В умеренных дозах нитраты совершенно безобидны и даже привычны человеческому организму. Однако, если они бесконтрольно накапливаются в плодах, такие продукты лучше не подавать на стол.

К накапливанию нитратов в основном приводят слишком частые подкормки минеральными удобрениями. Потому эксперты не рекомендуют частить с подобными веществами. Оптимально, если чередовать органические и минеральные подкормки.

В период образования первой завязи на помидорах и до активной фазы плодоношения полезно удобрять растение органическими подкормками. Причем многие из них можно приготовить из подручных составляющих.

Если урожай томатов кислит, надо по возможности сократить поливы (с позволения погодных условий). В такой ситуации из подкормок лучше всего подойдет зольный настой.

Чтобы его приготовить, надо поллитра золы растворить в 10 л воды. Настоять сутки, перемешать и пролить под корень. Тем самым томаты получат нужное количество калия, потому плоды будут слаще на вкус.

Для поддержания хорошей урожайности в фазу плодоношения можно удобрить томаты зеленым чаем. Садовую бочку для этого необходимо полностью заполнить сорными травами и залить оставшийся объем водой. Дать перебродить неделю.

После этого процедить, травы из раствора заложить под любые посадки в качестве мульчи, а жидкость развести с водой в соотношении 1:10. Хороший эффект дает также навоз, который следует развести в соотношении 1:10.