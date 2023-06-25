Защитит от тли и других вредителей: зачем высаживать на грядки настурцию

Эксперт издания "БелНовости", ученый-агроном Анастасия Коврижных советует в целях борьбы с вредителями высаживать на грядках настурцию.

Эксперт уточнила, что, в частности, это растение эффективно против тли.

Плюс в том, что за настурцией практически не требуется никакого ухода. Более того, этот цветок отлично относится к бедной почве.

Эти цветы работают, как приманки-ловушки. Если под настурцию можно отвести даже небольшую клумбу, можно быть уверенным, что тля вместе со своими охранниками-муравьями там будут проводить все время, потому что эти вредители просто обожают этот цветок!

Более того - такое растение способно снизить риски появления ряда опасных заболеваний культур.