Защитит от тли и других вредителей: зачем высаживать на грядки настурцию

Эксперт издания "БелНовости", ученый-агроном Анастасия Коврижных советует в целях борьбы с вредителями высаживать на грядках настурцию.
Эксперт уточнила, что, в частности, это растение эффективно против тли.
Плюс в том, что за настурцией практически не требуется никакого ухода. Более того, этот цветок отлично относится к бедной почве.
Эти цветы работают, как приманки-ловушки. Если под настурцию можно отвести даже небольшую клумбу, можно быть уверенным, что тля вместе со своими охранниками-муравьями там будут проводить все время, потому что эти вредители просто обожают этот цветок!
Более того - такое растение способно снизить риски появления ряда опасных заболеваний культур.
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