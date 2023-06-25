Огород без слизней: как приготовить от них простые средства из подручных средств

Как бороться со слизнями в огороде? Эксперты советуют применять препараты на основе боверии: заселять ими мульчу вокруг растений, а также почву. Боверия будет разрастаться и создавать неблагоприятные условия для слизней. Этот метод можно комбинировать вместе с другими.

Еще один вариант - присыпать скопления таких вредителей сухой известью либо доломитовой мукой.

В солнечные дни слизни любят прятаться под разными укрытиями - в сырых местах, под камнями, в траве. Зная это, можно приготовить для него укрытие-ловушку: например, из досок. А потом через некоторое время поднять ее и собрать собравшихся там слизней.

Дает положительный эффект регулярное кошение травы, прополка сорняков. Это их укрытие, где они зимуют, откладывают яйца и так далее. Лишив слизней таких возможностей, тем самым будет ограничено и их существование.

Как вариант - можно использовать ловушку-приманку в виде пива. Для этого налить напиток в емкость, вкопанную в грунт. Там вредители погибнут очень быстро.