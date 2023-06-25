О сорняках после этого можно забыть: какие народные средства защитят от них огород

Сорные растения на огороде, как правило, активно развиваются и отнимают у культурных растений ценные питательные вещества.

При этом ученый агроном, консультант издания "БелНовости" Анастасия Коврижных предостерегает дачников от применения промышленных химикатов.

Эксперт советует обратить внимание на более дешевые, однако от этого не менее эффективные, аналоги, составляющие для которых можно найти в каждом доме.

В частности, для этого можно использовать соду с хозяйственным мылом. Для этого надо мелко натереть мыло, добавить туда соду, смешать и посыпать сорняки. После этого "угощения" сорняки точно не выживут.

Но надо помнить, что после использования таких технологий на данном месте выращивать культурные растения некоторое время не стоит.

Еще один вариант, который несложно найти, и который очень эффективен в деле борьбы с сорняками, - медицинский спирт. Его надо развести с водой в соотношении 1:10 и опрыскать сорную траву.

После таких мер о сорняках можно будет забыть если не навсегда, то очень надолго.