Эксперт по садоводству рассказал, что делать, чтобы урожай хрустящих огурцов некуда было девать

Итак, говорим о важных условиях хорошего плодоношения у огурцов.

Растению для нормального роста и развития нужно много солнца, рыхлая плодородная земля, обильные поливы. Особенно важно давать много воды огурцам в жаркий летний период.

Но помните, поливать их лучше чаще, но умеренными порциями. Большой объем воды будет лишним, потому что корни у растения лежат почти у поверхности.

Обязательно используйте мульчирование в уходе за огурцами. Влага будет дольше оставаться внутри почвы, поливы можно будет делать реже.

Первый раз подкармливать огурцы нужно почти сразу после переноса в открытую грядку или теплицу.

Если зеленцы высаживались семенами прямо в грунт на улице, обязательно вносим первое удобрение, когда отрастают 4-5 настоящих листьев.

Для первой подкормки важно, чтобы в нее входило много азота. Это может быть травяное удобрение или настой куриного помета.

Вторая подкормка наступает через 2 недели после первой. Теперь нужно внести калий. Его можно найти в золе или гумате калия.

Третий раз обрабатываем огурцы раствором с борной кислотой. Готовим его так: в ведро воды высыпаем 2 г борной кислоты.