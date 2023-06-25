Опытный огородник рассказал про подкормку, от которой болгарский перец будет крупный, сочный, мясистый

Очень любит перец древесную золу и благодарно на нее отзывается. Берем стакан золы, разводим в ведре с водой. Можно вносить свежий раствор или дать ему постоять.

В любом случае под каждый куст надо вылить литр жидкости.

Еще один вариант подкормки, которая может понравиться болгарскому перцу, - это смесь молока с йодом.

Способ приготовления: на ведро воды надо вылить литр молока и добавить 10 капель йода. Хорошо размешиваем и поливаем растения под корень.

Напомним про еще одно простое дешевое средство, которым можно подкормить болгарский перец для богатого урожая. Это борная кислота. Понадобится 5 г порошка на 10 л воды.

Перед тем как подкормить свои саженцы, обязательно пролейте почву чистой водой. Выбирайте любую подкормку на свой вкус. Можно чередовать их между собой.

Усиленное питание гарантированно приведет растения к хорошему плодоношению. Перцы вырастут крупными и мясистыми без всякой покупной химии.