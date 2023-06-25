Тля на смородине: какие проверенные рецепты помогут ее извести

Κaк избавиться от тли нa cмopoдинe? Если на кустарнике уже появились ягоды, химию лучше не применять, а воспользоваться проверенными рецептами от опытных садоводов.

О том, что любимое растение страдает от тли, свидетельствуют красные вздутия на листьях. Если не принять меры, это может привести к потери урожая, а в конечном итоге и - гибели растений.

Избавит от вредного насекомого раствор на основе соды. Готовят его из 3 ст.ложек, разбавленных в 10 л воды. Состав следует размешать и опрыскать куст смородины. Обязательно при этом хорошо смочить все стороны листа и особенно его нижнюю часть.

Поможет решить проблему и отвар ромашки аптечной. Для приготовления отвара надо залить 200 гр. ромашки 1 л кипятка, дать сутки настояться. Потом разбавить водой в соотношении 1:10. Провести обработку 3 раза за сезон.

Обрабатывать кустарник следует вечером либо днем - в пасмурную, безветренную погоду.