В городе Глубокое прошел фестиваль "Вытокi. Крок да Алiмпу"

23-24 июня город Глубокое Витебской области стал новым местом проведения фестиваля "Вытокi. Крок да Алiмпу".

В Глубокое ехали, кто за призами, кто за «маляванкамi», кто за отличными впечатлениями. Руководство района по сложившейся за время проведения фестиваля традиции получил из рук Президента Национального Олимпийского комитета Беларуси Виктора Лукашенко сертификат на 100 тысяч белорусских рублей на развитие физической культуры и спора.

После церемонии торжественного открытия началась одна из самых ожидаемых активностей – олимпийский квест. Каждый желающий в возрасте до 14 лет получил возможность принять участие в спортивных конкурсах, проверить свои возможности в различных видах спорта, выполнить задания и получить ценные призы. Но при этом, по собственному свидетельству нашего корреспондента, особо большое внимание собравшейся детворы было приковано к танцам перед сценой.

Активности были организованы на 30 площадках по таким видам спорта, как борьба, бокс, биатлон, велоспорт, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, пулевая стрельба, тяжелая атлетика, настольный теннис, конный спорт, каратэ, хоккей с шайбой, пожарно-спасательный спорт, стрельба из лука, теннис, гандбол, гребля на байдарках и каноэ, мини-гольф, турнир по брейк-дансу и т.д.

В данном конкретном городе была представлена новая интересная локация – «Игры нашего двора». Необходимо было пройти 5 этапов квеста – «резиночка», «классики», «картошка», стрельба из рогатки и другие, за которые можно было получить памятные сувениры от организаторов.