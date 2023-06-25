Борьба с разными сорняками требует индивидуального подхода

Наилучший результат приносит скашивание сорняков, и чем это делается чаще - тем лучше. Еще один распространенный вариант борьбы с сорными травами - еженедельная ручная прополка.
Если у сорных растений мощные корни, поможет только перекопка земли. Причем делать это нужно не лопатой, а вилами, чтобы не повредить корни культурных растений.
Очень хороший способ для минимизации сорняков на грядках - высадка растений рассадой, а не путем посева семян. В этом случае сорных растений на грядах будет значительно меньше.
Также разрастание сорняков на грядках можно минимизировать, если выполнять правила севооборота. При этом растения нужно высаживать очень близко друг к другу, чтобы не дать возможность прорасти ненужным культурам.
Мульчирование очень помогает в борьбе с сорняками. Главное, чтобы семена сорных растений не попали при этом в почву.
Лекарственные растения можно заделывать в землю в качестве компоста. Это принесет только пользу огородным культурам.
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