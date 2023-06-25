Кора на яблоне начала трескаться: способы лечения цитоспороза

Цитоспороз может поражать не только яблони, но также еще персики, абрикосы, груши. Заболевание сначала возникает в коре деревьев, а затем перебрасывается на ствол и ветки.

Это обычно происходит в начале лета. Определить цитоспороз можно по внешним признакам.

Сначала на коре появляются бугорки в виде "гусиной кожи", внутри которых находятся грибки, а в наихудшей ситуации - личинки. Потом, в процессе цветения дерева, на отдельных ветках начинают сохнуть листья.

Затем кора вздувается на отдельных участках и начинает менять цвет на красно-коричневый, оранжевый или зеленый. Кора и листья вокруг повреждений постепенно засыхают.

Обычно заболевают цитоспорозом ослабленные деревья с недостаточным питанием, растущие на обедненных почвах.

Предотвратить заболевание можно путем регулярной подкормки, полива, лечебного корчевания. Важно также своевременно удалять сухие и поврежденные ветви и не давать застаиваться воде под деревьями.

Все поврежденные участки коры нужно замазывать садовым варом. Если этого не делать, то грибки проникнут вглубь дерева, и оно со временем погибнет.

Профилактику цитоспороза нужно проводить раствором медного купороса либо химическим средством "Хом", опрыскивая дерево не меньше трех раз за сезон.

А лечить деревья надо только способом нещадного удаления всех его зараженных частей, причем вместе с больными тканями придется удалить и часть здоровых. После удаления веток нужно обработать срезы раствором медного купороса и закрепить их олифой.

При начальных стадиях поражения коры ее участки нужно удалить и обработать эти места нафтенатом меди.

Обработка пораженных цитоспорозом деревьев фунгицидами проводится только весной, а механический способ применяется в летнее время.