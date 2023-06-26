Какую пользу можно получить от бархатцев после цветения: неожиданные решения

После цветения растения можно измельчить и прикопать в землю в теплице, чтобы сделать грунт более мягким, избавиться от слизней.

Измельченной зеленой массой бархатцев мульчирую клубнику. Соцветия можно обрезать и заделать в почву.

Можно использовать бархатцы как удобрение. Для этого нужно просто закопать их в землю на грядках, где весной планируется посадить огурцы, свеклу или морковь.

Семена бархатцев, которые хорошо цвели летом, можно собрать для посадки в следующем сезоне.