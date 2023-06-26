Что делать с пионами после цветения, чтобы в следующем году получить море цветов

Для этого растения, которые уже отцвели, следует подкормить. Но нельзя использовать в качестве удобрения коровяк, навоз, птичий помет и составы с азотом.

Если применяется комплексное удобрение, необходимо проследить, чтобы азота в нем было не более 10%.

В этот период пионам нужны фосфор и калий, поэтому сразу после цветения следует удобрить землю древесной золой.

Можно применять минеральные удобрения, предназначенные для роз. Повторная подкормка проводится в конце июля и осенью перед зимовкой растения.