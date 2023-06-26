Какие растения нельзя поливать настоем крапивы: полный список для дачников

Не следует применять такое удобрение для огородных культур, которым не нужно активное развитие надземной части.

Настой крапивы не подойдет таким растениям, как репа, редис, сельдерей, свекла, морковь, картофель.

Не нуждаются в таком зеленом удобрении также бобовые: фасоль и горох. Их можно полить настоем крапивы только на первых этапах выращивания.

То же касается лука и чеснока. Сначала им необходимо нарастить зеленую массу, в это время можно использовать удобрение из крапивы. Но в дальнейшем оно будет только мешать формированию головок.