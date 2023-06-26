Дачный эксперт опроверг главные мифы об удобрениях: о чем нужно знать огородникам

В отношении подкормок существует множество мифов. Например, считается, что опрыскивание растений эффективнее, чем внесение удобрений под корень. Это неправда.

Есть мнение, что от недостатка фосфора в почве растения приобретают фиолетовый цвет. На самом деле проблема заключается в плохом усвоении этого элемента.

Бесконтрольное внесение фосфора может навредить растениям. Избыток вещества способствует снижению биологической активности почвы.

Нашатырь вовсе не является лучшей азотной подкормкой, поскольку моментально улетучивается. Лучше использовать в этих целях мочевину.