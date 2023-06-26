В белорусском КГБ утверждают: на Западе готовят террористов для захвата власти в стране

Бычек утверждает, что КГБ регистрирует террористическую активность и готовится к таким вызовам, по поручению президента принимаются необходимые меры.

У сбежавших террористов и стоящего за ними западного коллектива нет шансов. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно нейтрализовать угрозу.

Константин Бычек отметил, что в иностранных государствах есть спецподразделения и вооруженные формирования, которые занимаются подготовкой боевиков.

В Польше — это «Гром», в Литве — Союз стрелков Литвы, на Украине — СБУ и подразделения украинской военной разведки.

По словам белорусского политика, подготовленные боевики стажируются в боевых условиях в зоне СВО на Украине, потом переходят в разряд инструкторов и участвуют в разработке планов по совершению терактов в Беларуси и действий по вторжению в страну.

Как утверждает Бычек, КГБ выявило личности сотрудников разведки, которые обучают террористов и источники финансирования их террористической деятельности.

Такие заявления Константин Бычек сделал в эфире телеканала "Беларусь-1".