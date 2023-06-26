Марганцовка увеличит урожай морковки: как правильно использовать это средство

Марганцовка способна внести большую лепту в увеличение урожая моркови. Благодаря такой добавке, корнеплод будет расти здоровым, без гнилей и каких-то болезней. Благодаря средству на грядке не будет и вредителей.

Чтобы приготовить нужное средство, необходимо 3 г марганцовки развести в 1 ст. теплой воды. Подождать, пока все кристаллики не растворятся. Затем маточный раствор развести уже с 10 л воды.

За сутки до использования раствора грядки с морковью надо хорошо пролить обычной водой. А на следующий день - полить уже раствором с марганцовкой.

Есть еще один лайфхак, который одновременно поможет улучшить рост корнеплода. Для этого в общий состав надо добавить один тайный ингредиент. Речь идет о боре. Всего для раствора на 10 л идеальный объем бора - 10 г.

В идеале такую процедуру надо провести после второго прореживания, то есть - в начале либо середине июля. Расчет полива - 10 л на 3-4 м2. Повторить процедуру примерно через три недели. Морковь будет чистой, без гнили и червяков.