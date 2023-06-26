Бананы на огороде творят чудеса: как с помощью этой подкормки повысить урожайность

Как быстро и легко приготовить эффективное удобрение? Для этого за основу надо взять банановую кожуру. В ней содержится много питательных веществ - начиная от калия и магния, и завершая натрием и фосфором.

В частности, за такую подкормку будут благодарны баклажаны, огурцы, томаты, картофель, болгарский перец, кабачки. Они также по душе розам, бегониям, любым цитрусовым.

Как приготовить нужное средство? Надо измельчить кожуру бананов в пюре, залить кипятком (из расчета 1:1). То есть, на каждый литр воды должна приходиться шкурка одного банана.

Дать настояться сутки в темном месте. Перед использованием развести концентрат с водой в соотношении 1:5. Таким раствором можно поливать под корень и опрыскивать листья и побеги.

Для приготовления удобрения можно использовать и высушенную кожуру. Шкурки бананов можно сушить в духовке или на солнце. Затем измельчить до состояния порошка, залить кипятком. Дать настояться пару суток в темном месте.

В принципе, можно и просто прикопать возле огородных культур шкурки бананов. Процесс гниения начнется довольно быстро, и через 2-3 дня грунт начнет обогащаться питательными веществами.