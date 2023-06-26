Как ухаживать за помидорами в жару, чтобы удвоить урожай

Лучше всего делать это утром или вечером, когда активность солнца минимальна, чтобы растения не получили ожоги.

Холодная вода станет серьезным стрессом для томатов, поэтому для полива следует использовать только теплую жидкость.

В воду для полива стоит добавить 1 ст.л. гумата натрия на 10 л жидкости. Это средство помогает растениям справляться с жарой, укрепляет корни.

Для укрепления иммунитета томатов можно дополнительно опрыскивать их средством под названием «Эпин».